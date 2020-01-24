Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni bir oyuncu katıldı! 

5 sezondur seyirciler tarafından ilgiyle izlenen ve mafya babalarının hayatını anlatan dizi girdiğimiz yeni yıl itibariyle ekran hayatına kısa süreli bir ara vermişti. 1 aylık aranın arsından sevenleri tarafından oldukça merak edilen diziye en son Deniz Çakır'ın geri dönmesi beklendi fakat, Çakır dönmeyi istemedi. Böylece senaryoda öldü gösterilen Meryem Çakırbeyli'nin ardından diziye son olarak Bizim Hikaye dizisinde yer alan Olcay Yusufoğlu dahil oldu.

Tufan karakterinin kızı olarak rol alacak olan Yusufoğlu'nun EDHO hayatının kısa mı yoksa uzun mu olacağı merak konusu.



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