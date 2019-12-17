Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu akşam neler olacak? Yeni fragman yayınlandı!

ATV'nin reyting birincisi dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. 152. bölümü ile sevenleriyle buluşacak olan dizinin yeni fragmanı yayınlandı. Tufan ile Hızır düşman oluyor! Oğlunun ölümünden Hızır'ı sorumlu tutan Tufan intikam almak isteyecek. Kendi oğlunun karşılığında Hızır'ın oğlu Hızır Ali'yi öldürme planları yapan Tufan, Hızır'dan sert bir yanıt alacak.

152. BÖLÜM FRAGMANI

151. BÖLÜM ÖZETİ

Tufan'ın yaptığı son hamle Hızır'la birlikte herkesin kafasını karıştırmıştır. Hızır, Tufan'dan şüphelenmek için bir neden ararken kanıt karşısına çıkar. Hastanede yatan Tefo'nun anlattıkları, hainin Tufan olduğunu gösterecektir. Masa üyeleri de buna karşılık Tufan'ı düşman ederek bir karar verir. Verilen kararı tahmin eden Tufan, oğlu Kemal'i de alarak kaçma girişiminde bulunur fakat karşısında Hızır'ı bulur. Altan, Çakırbeylilerle işbirliği içerisine gireceğini düşündüğü Sınırsızlar hakkında yeni bir plan yapar. Cengiz'in hamlesi ise masayı büyük zarara uğratacaktır.