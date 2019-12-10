Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 151. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

ATV'de izleyiciyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 155. bölüm fragmanı yayınlandı.

EDHO'nun 151. bölümde Çakırbeyliler'den şaşırtan hamle geliyor. Özellikle Hızır "Bize ihanet eden Tufan! İnsan en yakınındakilerin kötü olabileceğini ya da kötülük yapabileceğine inanmak istemiyor." sözü fragmana damga vuruyor.

Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151.bölümde neler oluyor?

Hızır "Tufan'a ne yapacak?" sorusunun yanıtı bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151.bölümü bu akşam ATV'de yayınlanacak.