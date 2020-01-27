Esra Erol'da bugün neler oldu? Esra Erol'da 27 Ocak 2020 Pazartesi izle

Esra Erol'da da bugün; Arif ile kaçan Hülya, kocası Recep ve annesi Habibe'nin ısrarlarına kayıtsız kalmış ve evine geri dönmemişti. Bugün yayına Arif'in babası katıldı. İki çocuğu kocası tarafından kaçırılan Kezban, son olarak eşi Ulaş Çelik Durmuş tarafından stüdyoya geleceğim diye kandırılmıştı. Çocuklarını kaçıran Durmuş, bugün yine gelmedi. Büşra Elmas ile son dakika gelişmesi yaşandı. Kahramanmaraş'a düğüne gidiyorum diye kaçan Züleyha Topbaş'ı aramaya gelen Battal Topbaş canlı yayına katıldı.

Bugün, haftalardır haber alınamayan 23 yaşındaki Büşra Elmas'tan sevindirici haber geldi.

11 Ocak tarihinde anne ve kız evde tartışıyor ve 4 aydır eşiyle ayrı olan Elmas, 4 ay boyunca annesinin evinde yaşadı. 11 Ocak tarihinde evden giden Büşra'dan bir daha haber alınamadı. Kavga sebebinin, eşinin trafik kazası geçirdiğini ve hastaneye eşinin yanına gittiği döndüğünde ise evin pis olduğunu görünce kızına evi temizle dediğini ve kızından ters tepki aldığını söyledi.

Esra Erol, Büşra Elmas'ın nerede olduğunu buldu. Kadın sığınma evinde olan Büşra Elmas, Erol'a "Kadın sığınma evindeyim... Burada olduğumu aileme söyledim" mesajı attı.

Annesi ise ağlayarak kızına dön çağrısı yaptı. 18 gündür kızının acısını çeken anne, boşanma konusunda da kızının yanında olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr