TBB af düzenlemesine katkı verecek mi
TBB af düzenlemesine katkı verecek mi
Volkswagen'in Türkiye tercihinde o noktaya dikkat çekiliyor
Volkswagen'in Türkiye tercihinde o noktaya dikkat çekiliyor
Marmaris'te deprem
Marmaris'te deprem
Irak'ta neler oluyor
Irak'ta neler oluyor

Fatih Portakal FOX TV'den kovuldu mu? Açıklama geldi

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, kovulduğuna dair iddialara açıklık getirdi. Portakal, "Merhaba… Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım. Aslında kabahat bende, dün akşamdan 'yokum' diye duyurmalıydım. Benden kurtulmak o kadar kolay değil." dedi

Fatih Portakal FOX TV'den kovuldu mu? Açıklama geldi

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, kovulduğuna yönelik iddialara açıklık getirdi.

Portakal, şunları belirtti:

"Merhaba... 

Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım. 

Aslında kabahat bende, dün akşamdan 'yokum' diye duyurmalıydim. 

Benden kurtulmak o kadar kolay değil."

FOX TV Ana Haber Bülteni’nin sunucusu Fatih Portakal, dün akşam ekranlardaki yerini alamadı. Portakal’ın yerine başka bir spiker bülteni sunarken, spikerin dün akşam neden ekranlardaki yerini almadığı büyük merak konusu oldu. Portakal için “Kovuldu” iddiaları ortaya atıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fatih portakal #fox tv
Önceki Haber
Eski harç pullarının değiştirilmesinde süre uzatıldı
Sonraki Haber
Ekonomist Uğur Civelek'ten önemli dolar uyarısı! "Yeni kur şoklarının yaşanması olasılıkları güçleniyor"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.