FOX TV sunucusu Fatih Portakal, kovulduğuna yönelik iddialara açıklık getirdi.
Portakal, şunları belirtti:
"Merhaba...
Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım.
Aslında kabahat bende, dün akşamdan 'yokum' diye duyurmalıydim.
Benden kurtulmak o kadar kolay değil."
FOX TV Ana Haber Bülteni’nin sunucusu Fatih Portakal, dün akşam ekranlardaki yerini alamadı. Portakal’ın yerine başka bir spiker bülteni sunarken, spikerin dün akşam neden ekranlardaki yerini almadığı büyük merak konusu oldu. Portakal için “Kovuldu” iddiaları ortaya atıldı.
ulusal.com.tr
FOX TV sunucusu Fatih Portakal, kovulduğuna dair iddialara açıklık getirdi. Portakal, "Merhaba… Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım. Aslında kabahat bende, dün akşamdan 'yokum' diye duyurmalıydım. Benden kurtulmak o kadar kolay değil." dedi
FOX TV sunucusu Fatih Portakal, kovulduğuna yönelik iddialara açıklık getirdi.