FOX TV sunucusu Fatih Portakal, kovulduğuna dair iddialara açıklık getirdi. Portakal, "Merhaba… Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım. Aslında kabahat bende, dün akşamdan 'yokum' diye duyurmalıydım. Benden kurtulmak o kadar kolay değil." dedi

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