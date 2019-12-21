Ferhat ile Şirin 5. bölümde neler yaşandı? Dizi ne zaman final yapacak? 6. bölüm fragman yayınlandı mı?

Her cuma akşamı FOX TVde yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. 10 Ocak'ta final yapacak olan dizide senarist değişikliğinin etkisi bu bölümde izleyiciler tarafından fark edildi. İzleyiciler tarafından olumlu yorum alan bölümün dizinin akıbetini değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu.

5. BÖLÜM ÖZET

Ferhat'ın marangozhanesinde Şirin'in bulduğu evraklar Ferhat'ın tüm geçmişini ortaya çıkarır. Banu ve Şirin gerçekleri öğrendiklerinde büyük tepki gösterirler.

Ferhat, Şehnaz'ı kurtarır fakat annesine kavuşan Ferhat için herşey bitti sanılırken beklenmedik bir gelişme herkesin hayatının değişmesine yol açacaktır. Vurulan Ferhat, hiç kimsenin beklemediği bir kişi olan Cemal tarafından kurtarılır. Cemal, Ferhat'ı neden kurtardığı ise önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

Ferhat'ın annesini kurtarma sahnesi ise izleyiciler tarafından beğenildi. Hem aksiyon hem duygusallık olan sahnelerde, Ferhat annesini saklı tutan kişilerin elinden bol aksiyon sahneleri ile kurtardı.







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