Ferhat ile Şirin dizisinde neler olacak? 5. bölüm fragmanları yayında!
FOX'un yeni projelerinden olan Ferhat ile Şirin dizisi bu akşam 5. bölümüyle seyircinin karşısına çıkacak. Yeni bölümün 2. fragmanı da yayınlandı. Dizide neler olacak? Dizi ne zaman final yapıyor?
MEDYA 20.12.2019, 14:13
Ferhat ile Şirin bu akşam 5. bölümüyle FOX'ta ekranlara gelecek. Yakın zamanda final yapacak olan dizinin son bölümlerinde heyecan dorukta olacak. 2 fragmanıda yayınlanan dizi de Ferhat karaktesi annesini kurtarmaya çalışırken, kendi hayatını ortaya koyar. Bu arada Banu, Şirin ve Ferhat'ın önünde engel olmaya devam eder.
5. BÖLÜM 1. FRAGMAN
5. BÖLÜM 2. FRAGMAN
DİZİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamaması nedeniyle ekranlara erken veda eden dizi 10 Ocak 2020'de final yapacak.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P