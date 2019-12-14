Ferhat ile Şirin final mi yapıyor, son bölümü ne zaman?

Cuma akşamları, FOX TV'de ekrana gelen Ferhat ile Şirin'in reytinglerden yüzü gülmedi. Yayınlanan ilk bölümünden itibaren reytinglerde geride kalan dizinin sözleşme süresinin bitmesiyle hakkında final kararı alındı.

Dizinin başrolünü Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar paylaşıyordu. Güçlü kadrosuyla ümit vaat eden dizinin konusu seyirciler tarafından beğenilmeyince büyük hayran kitlesine sahip oyuncu kadrosu da diziyi kurtaramadı.

Aynı erkeğe aşık olan iki kız kardeşin hikayesini anlatan dizi, bu genç adamla hayatlarının nasıl kesiştiği ve geçmiş meselelerin gün yüzüne çıkmasıyla hayatlarının nasıl değiştiğini ele alıyordu.

Dizi 10 Ocak'ta yayınlanacak 8. bölümüyle ekranlara veda ediyor.