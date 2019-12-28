Ferhat ile Şirin final tarihi belli oldu! Ferhat ile Şirin 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat ile Şirin 6. bölüm izle...

FOX TV'nin yeni projesi olan Ferhat ile Şirin'in dün akşam yeni bölümü yayınlandı. Ferhat ve Şirin aşkından ziyade, Banu'nun Ferhat aşkının ön planda olduğu bölümde, Banu'nun Ferhat'ın ölümüyle nasıl yıkıldığı, Şirin'in ise nasıl değiştiği izleyenlere sunuldu. 7. bölüm fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Dizi reyting savaşlarında istenen başarıyı elde edememiş ve erken final yapma kararı almıştı. Dizi 10 Ocak tarihinde final yapacak.

6. BÖLÜM ÖZET

Ferhat'ın marangozhanesinde Şirin'in bulduğu evraklar Ferhat'ın tüm geçmişini ortaya çıkarır. Banu ve Şirin gerçekleri öğrendiklerinde büyük tepki gösterirler. Annesini bulma yolunda büyük aşama kaydeden Ferhat için herşey bitti sanılırken beklenmedik bir gelişme herkesin hayatının değişmesine yol açacaktır.

6. BÖLÜM İZLE

Ferhat ile Şirin'in 6. bölümünü izlemek için buraya tıklayınız.



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