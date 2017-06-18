FETÖ'nün kalemşörleri yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu’nun da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına İstanbul'da başlanacak.

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu’nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın ilk duruşması İstanbul Adalet Sarayı’nda görülecek.



26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 65’inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti “suçtan zarar görenler” olarak yer alıyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan 247 sayfalık iddianamede, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapsi isteniyor.



Haklarında yakalama kararı bulunan kapatılan Zaman Gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emrullah Uslu için de aynı ceza talep ediliyor.



İddianamede, Zaman gazetesinin ağlayan bebek reklamını çeken ajansın sahibi Tibet Murat Sanlıman’ın ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.





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