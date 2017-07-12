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FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon

FETÖ üyesi medya mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı bylokçu olan 17 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 7'si yakalandı. 8 şüpheli ise her yerde aranıyor.

FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon

Sabah'ta yer alan habere göre; Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Tamamı örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylokçu kullanıcısı olan ve haklarında adli soruşturma yürütüldüğü belirtilen 17 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü tarafından yürütülen bu operasyon kapsamında şüphelilerden 7'si yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edildi. 8 şüphelinin yakalanma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #medya yapılanması #bylock #gazeteci
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