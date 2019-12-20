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FOX TV Savaşçı dizisi 87. Bölüm fragman izle! Kopuz Albay, Kağan Yüzbaşı ve Yörük Haydar'ın zor anları

FOX TV'de pazar akşamları izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın 87. Bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı.

MEDYA 20.12.2019, 21:40 20.12.2019, 21:40
FOX TV Savaşçı dizisi 87. Bölüm fragman izle! Kopuz Albay, Kağan Yüzbaşı ve Yörük Haydar'ın zor anları

Yayınlanan yeni fragmanda Kağan Yüzbaşının, "Allah kahretsin, göz göre göre gitti çocuk," dediği görülüyor.

Yörük Haydar'a seslanan Kağan, "Ben bir şey yapamadım. Yörük ben o çocuğun komutanıyım, Yörük" diyerek ağladığı görülüyor.

Çiğdem Teğmenin, "Gidip şehiddimizi alalım, daha fazla o leşlerin arasında kalmasın komutanım" dediği görülüyor.

Savaşçı'nın 86. bölümü yarıda kesilmiş ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Dizinin yarıda kesilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

MARKUS YAKALANACAK MI? 

Ele geçirilen Sara kod adlı terörist ele başı Markus'un yerini söylüyor. Yörük Haydar ve Kağan Yüzbaşıyı da yanına alan Kopuz Albay, Markus'u ele geçirmek için yola çıkar. 

Markus'un yanındakilerini etkisiz hala getiren ekip eve girer. Savaşçı Timi'nin geldiğini gören Markus, kimi rehin alacak? 

ulusal.com.tr

#fox tv #savaşçı
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