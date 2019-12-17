FOX TV Savaşçı dizisi 87. Bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı yeni fragman izle

Yayınlanan yeni fragmanda Kağan Yüzbaşının, "Allah kahretsin, göz göre göre gitti çocuk," dediği görülüyor.

Yörük Haydar'a seslanan Kağan, "Ben bir şey yapamadım. Yörük ben o çocuun komutanıyım, Yörük" diyerek ağladığı görülüyor.

Çiğdem Teğmenin, "Gidip şehiddimizi alalım, daha fazla o leşlerin arasında kalmasın komutanım" dediği görülüyor.

Savaşçı'nın 86. bölümü yarıda kesilmiş ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Dizinin yarıda kesilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı