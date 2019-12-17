FOX TV Savaşçı dizisi 87. Bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı yeni fragman izle
FOX TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın 87. Bölüm 1. fragmanı yayınlandı.
MEDYA 17.12.2019, 11:18 17.12.2019, 11:41
Yayınlanan yeni fragmanda Kağan Yüzbaşının, "Allah kahretsin, göz göre göre gitti çocuk," dediği görülüyor.
Yörük Haydar'a seslanan Kağan, "Ben bir şey yapamadım. Yörük ben o çocuun komutanıyım, Yörük" diyerek ağladığı görülüyor.
Çiğdem Teğmenin, "Gidip şehiddimizi alalım, daha fazla o leşlerin arasında kalmasın komutanım" dediği görülüyor.
Savaşçı'nın 86. bölümü yarıda kesilmiş ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Dizinin yarıda kesilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı
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