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Game of Thrones 7'nci sezon 6'ncı bölüm sızdırıldı

Hack, fidye ve dördüncü bölüm sızıntısının ardından şimdi de 6. bölüm sızdırıldı

Game of Thrones 7'nci sezon 6'ncı bölüm sızdırıldı

Hack, fidye ve dördüncü bölüm sızıntısının ardından şimdi de 6. bölüm sızdırıldı

Hatırlarsanız dördüncü bölüm günler öncesinden sızdırılmıştı.

İŞTE SIZINTININ SEBEBİ

Shiftdelete.net'in habrine göre, şimdi de HBO İspanya'nın büyük bir hatası sonucunda altıncı bölümün tamamı televizyon ekranlarında yayımlandı.

Hal böyle olunca da dizinin internete düşmesi gecikmedi.

Dizinin emekçilerinin emeklerine saygı ve çeşitli telif ihlalleri sebebiyle bölümü pazartesi günü orijinal yayında izlemenizi tavsiye ediyoruz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #İspanya #game of therones
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