Gazeteci Ersoy Dede: Ulusal Kanal'ın varlığını sürdürmesi çok önemli

Ulusal Kanal imece kampanyasını sürdürüyor. Ulusal Kanal’ın Türksat borcu nedeniyle başlatılan kampanyada son gün 12 Kasım.Ağır ekonomik şartlara rağmen 20 yıldır ayakta kalan ve sorumlu yayıncılıkta Türkiye’de öncü olan Ulusal Kanal Türksat borcunu ödemezse yayınları karartılacak

Ulusal Kanal'ın imece çağrısına Star gazetesi yazarı Ersoy Dede de destek verdi.

Dede, Ulusal Kanal'ın varlığını sürdürmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Gazeteci Ersoy Dede, şunları ifade etti:

"Bir sürü terör destekçisi yayın yapan kanal var..

Ve kimlerin desteklediği malum.

Bunların rahat rahat at koşturduğu bir ortamda Ulusal Kanal’ın varlığını sürdürmesi çok önemli..

Umarım bütün sorunları çözülür."

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