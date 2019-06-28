Geçmiş Olsun filminin konusu nedir? Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Geçmiş Olsun fragmanı izle...

28 Haziran 2019'da vizyona giren yerli komedi filmi Geçmiş Olsun bu akşam TV'de ilk kez FOX TV'de yayınlanacak. Senaryosunu Cüneyt İnan'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Hasan Doğan yapıyor.

Küçük bir mahallede küçük insanlar, o küçücük dünyalarında yaşayıp giderken normal, coğrafik, bilimsel dünya yok olur. Saffet sevdiği kız Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapar, sonunda Tuğba’nın kalbini kazanır, fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık’ın vahim bir ahmaklığı sonucunda kayınçosu ile birlikte komaya girer. Saffet, Tuğba’nın aşkından komayı da atlatır, 3 yıl sonra uyanır. Bu badireyi de atlatıp tam Tuğba’ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür. Dünyaya giren bir virüs insanların neredeyse tamamını yok etmiştir. Dünya üzerinde çok az insan kalmıştır. Saffet, Tuğba’nın yaşadığını öğrenir ve kayınçosu Tarık ile birlikte çok zorlu bir yolculuğa çıkar.

GEÇMİŞ OLSUN OYUNCU KADROSU

Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Sinan Bengier, Suzan Aksoy, Gülhan Tekin

GEÇMİŞ OLSUN FRAGMAN

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