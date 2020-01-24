Gelinim Mutfakta 89. hafta eleneni kim oldu? Gelinim Mutfakta haftanın ve günün birincisi kim seçildi? 

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfak'ta programında haftanın sonuna gelindi. Bugünde yemeklerini yapan ve kayınvalidelerden puan alan gelinler arasında puan sıralaması yapıldı ve elenen isimler ile haftanın birincileri seçildi. Kendilerine güvenen gelinler bugün Höşmerim tatlısı ile yarıştı.

CUMA GÜNÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları alarak çeyrek altını kazanan isim 16 puanla Dilara seçildi.

89. HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi olarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 70 puanla Elif ve kaynanası Çiğdem oldu.

ELENEN İSİM KİM OLDU?

Tüm puanların toplanmasıyla birlikte haftanın en düşük puanını alan iki gelin Burçin ve Dilara oldu. Sevincini yaşayamadan eleme potasına giren Dilara gergin anlar yaşadı. Fakat toplamda 44 puanla Burçin elendi. Dilara ise 52 puanla bu hafta için rahat bir nefes aldı.

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