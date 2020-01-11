Gelinim Mutfakta haftanın eleneni kim oldu? (6-10 Ocak haftası) Cuma günü birincisi ve hafta birincisi kim oldu?

Hafta toplamında en düşük puanları Özden-Burçin Saruhan ve Emine-Goncanur Bekir aldı. Gelinim Mutfakta'nın 87. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; ama, sürpriz bir gelişme yaşandı!

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Goncanur Bekir ve Aleyna Pırlak aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Çeyrek altını kazanan isim Aleyna oldu.

Haftanın en yüksek puanını alarak birinci olan gelin ise 71 puanla Elif oldu. Elif ve Çiğdem ikilisi beş altın bileziğin sahibi oldu. Haftanın ikincisi ise Aleyna ve Macide ikilisi oldu.

En düşük puanı alan Emine ve Goncanur ikilisi oldu. 49 puanla yarışmaya veda eden Emine ve Goncanur'u 52 puanla Özden ve Burçin takip etti.



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