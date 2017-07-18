Cem Yılmaz bıraktı!
Cem Yılmaz bıraktı!
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
Bakan açıkladı: Tam bir afet
Bakan açıkladı: Tam bir afet

Genç sunucu Gamze Büyüksoy kansere yenik düştü

Bursa'da yerel bir televizyon kanalında haber spikeri 24 yaşındaki Gamze Büyüksoy, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Büyüksoy’un ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Genç sunucu Gamze Büyüksoy kansere yenik düştü

Bursa TV’de program yapan ve haber sunan Gamze Büyüksoy’a, geçtiğimiz yıl kan kanseri tanısı konuldu. Büyüksoy’un sağlığına kavuşması için 9 yaşındaki kardeşi Esma’dan ilik nakli yapıldı.

Gamze Büyüksoy, gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Önceki hafta rahatsızlanan Gamze Büyüksoy, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Genç sunucu Gamze Büyüksoy kansere yenik düştüBüyüksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece yaşamını yitirdi. Gamze Büyüksoy’un cenazesi bugün Zümrütevler Camii’nde kılınacak namaz ardından Musababa Mezarlğı’nda toprağa verilecek.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Gamze Büyüksoy #bursa
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Darbeci Gökhan Şahin Sönmezateş, Adil Öksüz için iki ismi işaret etti
Sonraki Haber
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.