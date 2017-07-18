Bursa'da yerel bir televizyon kanalında haber spikeri 24 yaşındaki Gamze Büyüksoy, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Büyüksoy’un ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Bursa TV’de program yapan ve haber sunan Gamze Büyüksoy’a, geçtiğimiz yıl kan kanseri tanısı konuldu. Büyüksoy’un sağlığına kavuşması için 9 yaşındaki kardeşi Esma’dan ilik nakli yapıldı.



Gamze Büyüksoy, gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Önceki hafta rahatsızlanan Gamze Büyüksoy, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



Genç sunucu Gamze Büyüksoy kansere yenik düştüBüyüksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece yaşamını yitirdi. Gamze Büyüksoy’un cenazesi bugün Zümrütevler Camii’nde kılınacak namaz ardından Musababa Mezarlğı’nda toprağa verilecek.



