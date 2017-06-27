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Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez, hayatını kaybetti.

Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez, tedavi gördüğü hastanede 36 yaşında hayatını kaybetti.

Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez, hayatını kaybetti.

Çeşitli dergilerde yazarlık yapan ve e-kitap ile dijital yayıncılık  konusunda da çalışmalar yürüten Sönmez, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
 
Sönmez'in cenazesi, Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze  namazının ardından Ayvansaray'daki kabristanda toprağa verilecek.
 
Anadolu Ajansı Haber Akademisi Koordinatörü Ümit Sönmez'in kardeşi  olan İhsan Sönmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

Etiketler; #timaş #İhsan Sönmez
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