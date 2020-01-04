Gizemli Adaya Yolculuk filmi konusu nedir? Gizemli Adaya Yolculuk oyuncu kadrosu... Gizemli Adaya Yolculuk hangi kanalda yayınlanıyor?
Bu akşam Star TV'de ekranlara gelecek olan 2012 yapımlı yabancı film bilim kurgu ve komedi tarzında. Gizemli Adaya Yolculuk filmi konusu nedir? Gizemli Adaya Yolculuk oyuncu kadrosunda kimler var? Gizemli Adaya Yolculuk fragman izle...
Bu akşam 20:00'de Star TV'de izleyiciyle buluşacak olan Gizemli Adaya Yolculuk filminde; Sean Anderson, okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank, maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır. Bir hortum fırtınası sonrası gözlerini kumsalda açan ekip, geçidi keşfettikten sonra cennet misali bir manzarayla karşılaşırlar. Altından şelaleler, volkanlar, farklı canlı türleri ve daha bir çok sır onları beklemektedir: tabii Sean'ın büyükbabasıyla birlikte!
GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK OYUNCU KADROSU
Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson, Luiz Guzman, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Anna Colwell, Branscombe Richmond
GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK FRAGMAN
ulusal.com.tr
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