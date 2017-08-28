İZMİR'in Bergama İlçesi'nde merhum Şakir Süter anısına bu yıl düzenlenen 6'ncı Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nın ödül töreninde, 'Basın Özgürlüğü Ödülü', Sözcü Gazetesi'nden tutuklu gazeteci Gökmen Ulu'nun babası Mehmet Ulu'ya verildi.

Bergama Belediyesi'nin İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla düzenlediği 6. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nın ödül töreni, Bergama Kültür Merkezi'nde yapıldı. Düzenlenen törene Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ile birlikte gazeteciler ve davetliler katıldı. 5 ayrı kategoride haber dalında İlkses Gazetesi'nden Emircan Işıldak, Araştırma İnceleme dalında Ege Telgraf Gazetesi'nden Serkan Aksüyek, röportaj dalında Habertürk Gazetesi'nden Mehmet İnmez, karikatür dalında İz Dergi'den Mustafa Yıldız, 1otoğraf dalında ise İHA'dan Atakan Şen'in çalışması ödüllendirildi. Ayrıca 5 kategori dışında İHA'dan Ceren Atmaca'ya Bergama Belediyesi Özel Ödülü, Habergama'dan Emin Urgun'a Ahmet Ünal Eroğlu Özel Ödülü, Habertürk Gazetesi'nden Melis Apaydın'a Jüri Özel Ödülü, İzmir Life Dergisi'nden Utkucan Akkaş'a Özendirme Ödülü verildi.



Bu yıldan itibaren verilmesi kararlaştırılan Basın Özgürlüğü Ödülü ise tüm tutuklu gazeteciler adına oybirliği ile Sözcü muhabiri İzmirli Gazeteci Gökmen Ulu'ya verildi. Ödül töreni öncesi Gökmen Ulu'nun yaptığı haberlerle ilgili kısa bir film de gösterildi. Tutuklu Gökmen Ulu'nun ödülünü, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in elinden babası Mehmet Ulu aldı.



"HABER YAPMAKTA ÖZGÜR DEĞİLİZ"

Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen Türkiye'deki gazetecilik yarışmalarında bir geri çekilme gözlediğini belirterek, şöyle dedi:



"Artık haber yapmakta özgür değiliz. Haberi yaparken bırakın uygulanacak sansürü, otosansür nedeniyle kendimizle savaşıyoruz. Gerçekten mesleğimizi hakkıyla yapabilmemiz için önce bizi sarmalayan ipleri değil, tel örgüleri söküp atmamız gerekiyor. Türkiye'de basın en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Giderek bu daha da artıyor. Gökmen Ulu bu toprakların çocuğu. Tüm tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine bir an önce kavuşmalarını diliyorum."



"GAZETECİLERİN İÇERİDE OLMASI HUKUKSUZLUĞUN BİR ÖRNEĞİ"

Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise Türkiye'de birçok gazetecinin mesleklerini yaptıkları için cezaevinde olduğunu savunarak, Gökmen Ulu'yu eskiden bu yana iyi tanıdığını vurguladı. Görenç, "Kendisini, ailesini, düşüncelerini çok iyi biliyorum. Haber yapmak bazen Türkiye'de pahalıya mal olabiliyor. Sevgili Gökmen, bir gazeteci, bir muhabir kimliğiyle otopark çetelerine, rantçılara karşı haberler yaptı. Bir ülkenin cumhurbaşkanı 4-5 gün tatile çıkıyorsa bir gazeteci de bunu haber yapar. Gökmen, böyle bir haber yaptı. Sonrasında yaşananlar ülkemizde ki hukuksuzluğun bir örneği. Umarım bu haksızlıklar biran önce sona erer" diye konuştu.



"GAZETECİLİK SUÇSA OKULLARINI KAPATSINLAR"

Gökmen Ulu'nun babası Mehmet Ulu; böyle bir ödülü almaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ulu, "Bu ödülü bize layık gören herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkede kalemi pas tutmuş gazeteciler var. Dürüst ve namuslu gazeteciler ise içeride. Gazetecilik suçsa okullarını kapatsınlar" dedi.