Goosebumps Canavarlar Firarda filminin konusu ve oyuncu kadrosu... Goosebumps hangi kitaptan uyarlama?

Bu akşam 20:00'de ATV ekranlarına gelecek olan yabancı film Goosebumps, izleyenlerin hayal dünyasını zorluyor. Goosebumps adlı çok satanlar listesindeki kitaptan uyarlanan film macera ve komedi türlerinde.

GOOSEBUMPS CANAVARLAR FİRARDA KONUSU

Büyük şehirden küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, Champ ile de kısa sürede arkadaş olunca yeni bir hayat için umutlanır. Ancak Zach, Hannah’nın gizemli babasının Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine olduğunu öğrendiğinde, olayların normal gitmeyeceğini anlar. Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine’ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı eskisi olmayacaktır. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine’ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

GOOSEBUMPS CANAVARLAR FİRARDA FRAGMAN



GOOSEBUMPS CANAVARLAR FİRARDA OYUNCU KADROSU

Jack Black, Dyan Minnette, Odeya Rush, Ken Marino, Kumail Nanjiani

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