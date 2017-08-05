Ulusal Kanal'ın da bağlı olduğu Görev Vakfı, Medya Grup Başkanlığı görevini yürüten İsmail Hakkı Pekin ile ilgili açıklama yaptı. Yazılı olarak yapılan açıklamada işletme yönetimi konusundaki fikir uyuşmazlığı nedeniyle Pekin ile yolların ayrıldığı belirtildi

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Görev Vakfı, vakfın Medya Grup başkanlığı görevini yürüten İsmail Hakkı Pekin ile yollarını ayırdı.



Konuyla ilgili Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu, yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada Ulusal Kanal, Aydınlık gazetesi , Kaynak Yayınları ve Teori Dergisi şirketlerinin Medya Grup Başkanlığı görevini yürüten İsmail Hakkı Pekin ile yolların ayrıldığı belirtildi. Ayrılığa gerekçe olarak da işletme yönetimi konusunda oluşan fikir ayrılıkları gösterildi.



"Sayın Pekin'e yeni iş yaşamında başarılılar dileriz" ifadelerinin de yer aldığı açıklamada, bu durumu basının bilgisine saygıyla sunarız denildi.



ulusal.com.tr