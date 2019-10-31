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Gülse Birsel'den Hürriyet Gazetesi kararı

Hürriyet gazetesinde çok sayıda çalışanın işten çıkartılmasının ardından gazete yazarı Gülse Birsel, gazeteden istifa ettiğini açıkladı

MEDYA 31.10.2019, 10:45
Gülse Birsel'den Hürriyet Gazetesi kararı

Hürriyet gazetesinde çok sayıda kişi işten çıkartılmıştı.

İstifa haberlerinin medyada yer almasının ardından Hürriyet Gazetesi Yazarı Gülse Birsel, istifa etmeye karar verdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülse Birsel'in paylaşımı çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Birsel, şunları belirtti:

"Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. 

Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. 

Herkese sevgiler."

ulusal.com.tr

#hürriyet gazetesi #gülse birsel
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