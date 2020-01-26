Gülsüm'ün başı dertte! Yemin dizisi 170. son bölüm izle... Yemin 171. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Hafta içi her gün yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan'ın kardeşine kavuşmasına çok az kalmıştır. Emir ise bunun için elinden geleni yapar. Erhan, Narin'in hayatının kurtarır. Kemal ise yavaş yavaş sır perdesini aralamaya başlar.

Yemin dizisinin yayınlanan son bölümünde dün; Emir Reyhan’ın kardeşini bulmak için harekete geçer. Emir, elindeki adres doğru kişiye mi ait diye araştırmalara başlar.

Artık, Gülsüm’ün gerçekten Reyhan’ın kardeşi olduğundan emin olan Emir bu duruma olumsuz yaklaşan Gülsüm’ü ikna edebilecek mi? Her şeyden habersiz olan Reyhan’ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Öte yandan sınırlarını zorlayan Erhan Narin’i zor durumda bırakır. İçinde git gide büyüyen sırrın yüküyle çaresiz kalan Narin artık bir çözüm bulması gerektiğinin farkındadır.

YEMİN 170. BÖLÜM İZLE

YEMİN 171. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



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