Güneş kaçırılıyor! Şampiyon 18. bölüm izle! Şampiyon yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her pazar seyircisiyle buluşan Şampiyon dizisinde dün akşam; Derviş, Fırat'ın küçük oğlu Güneş'i kaçırır. Fırat, oğlunun gözünün önünde kaçırılmasıyla çıldırır.

Fırat, Zafer'le birlikte, Derviş'i aramaya koyulur. Bu sırada onlara Komiser Zafer'de yardım eder. Suna, Fırat'a yardım etmek ve Güneş'i kurtarmak için Tansel'e koşar. Suna'ya aşık olan Tansel ise onun kendisine geri dönmesini ister.

Fakat bu sırada Elisa ile Fırat, Güneş'i kurtarmaya gitmiştir. Derviş, Güneş'i, Bulgaristan'a kaçırmadan Fırat oğlunu kurtarır.

Zafer ile Selvi ise sevdiklerinin katıldığı bir törenle nişanlanır.

ŞAMPİYON 18. BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ulusal.com.tr