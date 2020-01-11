Günlük TRT 1 yayın akışı... 11 Ocak Cumartesi günü TRT 1'de ne var? Kalk Gidelim yeni bölüm mü?
11 Ocak Cumartesi akşamı TRT 1'de ne izlenecek? TRT 1 yayın akışı...
MEDYA 11.01.2020, 10:40
04:35 Ömür Dediğin
05:05 Küçük Hanımefendi
06:35 Beni Böyle Sev
08:40 1'de Bugün
08:50 Tozkoparan
10:05 Tutunamayanlar
11:55 Benim Adım Melek
15:45 1'de Bugün
15:55 Vuslat
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim(Yeni Bölüm)
00:15 Zaman Matinesi
01:00 Tutunamayanlar
02:35 Vuslat
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P