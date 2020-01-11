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Günlük TRT 1 yayın akışı... 11 Ocak Cumartesi günü TRT 1'de ne var? Kalk Gidelim yeni bölüm mü?

11 Ocak Cumartesi akşamı TRT 1'de ne izlenecek? TRT 1 yayın akışı...

MEDYA 11.01.2020, 10:40
Günlük TRT 1 yayın akışı... 11 Ocak Cumartesi günü TRT 1'de ne var? Kalk Gidelim yeni bölüm mü?

04:35 Ömür Dediğin

05:05 Küçük Hanımefendi

06:35 Beni Böyle Sev

08:40 1'de Bugün

08:50 Tozkoparan

10:05 Tutunamayanlar

11:55 Benim Adım Melek

15:45 1'de Bugün

15:55 Vuslat

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim(Yeni Bölüm)

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Tutunamayanlar

02:35 Vuslat

ulusal.com.tr

#TRT 1 yayın akışı #11 Ocak Cumartesi trt 1 #Kalk Gidelim yeni bölüm
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