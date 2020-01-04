Günlük TRT 1 yayın akışı... 4 Ocak Cumartesi günü TRT 1'de ne var?
4 Ocak Cumartesi akşamı TRT 1'de ne izlenecek? TRT 1 yayın akışı...
MEDYA 04.01.2020, 11:54
05:55 Ömür Dediğin
06:25 Küçük Hanımefendi
07:55 Beni Böyle Sev
10:10 1'de Bugün
10:20 Tozkoparan
12:40 Kalk Gidelim
15:40 1'de Bugün
15:50 Benim Adım Melek
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
23:00 Zaman Matinesi
00:00 Benim Adım Melek
03:10 Beni Böyle Sev
05:00 1'de Bugün
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8°
parçalı bulutlu
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