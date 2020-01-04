banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Günlük TRT 1 yayın akışı... 4 Ocak Cumartesi günü TRT 1'de ne var?

4 Ocak Cumartesi akşamı TRT 1'de ne izlenecek? TRT 1 yayın akışı...

MEDYA 04.01.2020, 11:54
Günlük TRT 1 yayın akışı... 4 Ocak Cumartesi günü TRT 1'de ne var?

05:55 Ömür Dediğin

06:25 Küçük Hanımefendi

07:55 Beni Böyle Sev

10:10 1'de Bugün

10:20 Tozkoparan

12:40 Kalk Gidelim

15:40 1'de Bugün

15:50 Benim Adım Melek

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

23:00 Zaman Matinesi

00:00 Benim Adım Melek

03:10 Beni Böyle Sev

05:00 1'de Bugün


ulusal.com.tr

#TRT 1 yayın akışı #4 Ocak Cumartesi trt1
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P