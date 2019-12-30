Güvercin ara veriyor!  Güvercin 6. bölüm izle... 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her pazar akşamı Star TV'de ekranlara gelen Güvercin dizisi, dün akşam yayınlanan 6. bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Yeni yıl arasına girecek olan dizilerin arasında olan Güvercin Ocak'ın 3. haftasında izleyicisiyle buluşacak.

GÜVERCİN 6. BÖLÜM İZLE

Altınların Bedir’in evinde çıkması, Kevsa’nın Bedir’i suçlaması için bulunmaz fırsat olmuştur. Bedir on beş yıl sonra bir kez daha hırsız ve katil damgası yemiştir. Kevsa, Nefise ve Kenan’ı Bedir’in suçlu olamayacağına inandıkları için suçlar. Kasım ve Celil’in ise aklı iyice karışmıştır.

İkisinin de kayıp olan altınların buraya nasıl geldiği konusunda hiçbir fikri yoktur ve birbirlerinden şüphelenmektedirler. Zülüf, babasının suçsuz olduğunu söylemesi, kendisini savunması için yalvarsa da Bedir suçlamalar karşısında tek bir söz söylemez. Bedir’in susmasının bir nedeni vardır ve bunu da kimse bilmemektedir. Fakat Bedir’in evine altınları koyan kişi geride tam da istediği gibi aklı karışık, dağılmaya yüz tutmuş, içlerinde binlerce şüphe dolanan bir Kavvi ailesi bırakmıştır.

GÜVERCİN 6. BÖLÜM İZLE

Güvercin dizisinin 6. bölümünü izlemek için buraya tıklayınız.

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