Güvercin dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam neler olacak?

Geçen hafta reytinglerde 3. olan Güvercin dizisi, bu akşam 4. bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Konusu ve çekildiği bölgenin güzelliği sebebiyle seyircinin dikkatini çeken dizi, Urfa'da ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde çekiliyor. Dizi, Star TV'de 20.00'da ekrana gelecek.

4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zülüf'ün içine düştüğü konakta ailesi için mücadele verdiğini izleyeceğiz. Kenan'ın kardeşi tarafından, düğününde vurulan babasının durumuyla iyice çıkmaza düşen Zülüf ne yapacak? Kevsa ise Zülüf ve Kenan'ın hayatlarını zindana çevirmek için adımlar atacak. Yeni evli çift evliliklerine adapte olmak isterken birbirlerine adım atmak da oldukça zorlaşacak.

4. BÖLÜM FRAGMAN

GÜVERCİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Mustafa Ali Nuroğlu (Kenan), Almila Ada (Zülüf), Menderes Samancılar (Bedir), Nursel Köse (Kevsa), Devrim Saltoğlu (Celil), Osman Albayrak (Kasım), Genco Özak (Ökkeş), Toprak Sağlam (Emel), Eslem Akar (Nefise), Berke Üsdiken (Müslüm), Gülen Karaman (Zeliha), Dilan Telkök (Betül), Gözde Fidan (Nimet)