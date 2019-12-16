Güvercin dizisinin 4. son bölümünde neler yaşandı? 5. bölüm fragmanı yayınlandı

Her pazar Star TV'de yayınlanan Güvercin dizisi dün 4. bölümüyle izleyici karşısındaydı. Reytinglerde yükselişte olan dizi, sevenlerini her bölümde arttırıyor.



4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zülüf zor bir karar vererek babası için Cibranoğlu konağına geri döner. Babasının katil olmadığını kanıtlamak isteyen Zülüf konakta mutsuz olsa da başka çaresi olmadığını düşünür. Kenan'a ise gerçek niyetini söylemez, artık kan dökülmemesi için döndüğünü anlatır. Kenan ise bu duruma sevinir. Kevsa ve Celil, Ökkeş'i hapisten nasıl çıkaracağının yollarını arar. Bölümün sonunda eline silah alan Zülüf ile Kenan arasında gergin dakikalar yaşanır.

5. BÖLÜM FRAGMANI

GÜVERCİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Mustafa Ali Nuroğlu (Kenan), Almila Ada (Zülüf), Menderes Samancılar (Bedir), Nursel Köse (Kevsa), Devrim Saltoğlu (Celil), Osman Albayrak (Kasım), Genco Özak (Ökkeş), Toprak Sağlam (Emel), Eslem Akar (Nefise), Berke Üsdiken (Müslüm), Gülen Karaman (Zeliha), Dilan Telkök (Betül), Gözde Fidan (Nimet)