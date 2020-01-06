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Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Askerde oyuncu kadrosunda kimler var? Film hangi tarihte çekildi?

Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Askerde oyuncu kadrosunda kimler var? Film hangi tarihte çekildi?

MEDYA 06.01.2020, 09:34 06.01.2020, 09:35
Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu ne? Hababam Sınıfı Askerde oyuncu kadrosunda kimler var? Film hangi tarihte çekildi?

Hababam Sınıfı Askerde, 2005 çıkışlı Türk komedi filmi. Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur.

2005 senesinde vizyona giren filmin yönetmenliğibi Ferdi Eğilmez yapmıştır.

HABABAM SINIFI ASKERDE FRAGMAN

HABABAM SINIFI ASKERDE İZLE

HABABAM SINIFI ASKERDE OYUNCU KADROSU

 Evrim Solmaz, Elif Tayhan, Elif Ataman, Ebru Tibet, Duygu Sipahi, Dilara Mesude Duman, Didem Karaoğlu, Didem Gürüzümcü, Ayça Akbaş, Aslı Masalcı, Mehmet Ali Yılmaz, Şafak Sezer...

ulusal.com.tr

#Hababam Sınıfı Askerde izle #Hababam Sınıfı Askerde fragman izle
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