Hababam Sınıfı Askerde izle... Hababam Sınıfı Askerde oyuncu kadrosu... Film hangi tarihte çekildi?
Hababam Sınıfı Askerde tamamını izle... Hababam Sınıfı Askerde oyuncu kadrosu... Hababam Sınıfı Askerde fragman izle
MEDYA 04.01.2020, 15:03 04.01.2020, 15:03
Hababam Sınıfı Askerde, 2005 çıkışlı Türk komedi filmi. Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur.
2005 senesinde vizyona giren filmin yönetmenliğibi Ferdi Eğilmez yapmıştır.
HABABAM SINIFI ASKERDE FRAGMAN
HABABAM SINIFI ASKERDE İZLE
HABABAM SINIFI ASKERDE OYUNCU KADROSU
Evrim Solmaz, Elif Tayhan, Elif Ataman, Ebru Tibet, Duygu Sipahi, Dilara Mesude Duman, Didem Karaoğlu, Didem Gürüzümcü, Ayça Akbaş, Aslı Masalcı, Mehmet Ali Yılmaz, Şafak Sezer...
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