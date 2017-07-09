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Haber spikeri Gökhan Taşkın'ın arkadaşını vurma anı kamerada

Haber spikeri olan Gökhan Taşkın'ın dün sabaha karşı Beyoğlu'nda arkadaşını ayağından vurma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber spikeri Gökhan Taşkın'ın arkadaşını vurma anı kamerada

Görüntünde Gökhan Taşkın iki arkadaşının birlikte caddede yürüdüğü sırada arkadaşı sunucuya doğru yöneliyor. Bu sırada Taşkın'ın belinden çıkardığı tabancanın tetiğine basıyor ve arkadaşının topuğundan vurarak yaraladığı görülüyor.

İstanbul Beyoğlu'nda dün sabaha karşı meydana gelen olayda  Gökhan Taşkın ve Fırat Karadayı, bir arkadaşı ile sokakta yürümeye başladı. Yürüyüş sırasında Fırat Karadayı , spiker Gökhan Taşkın'a doğru yöneldi.



Bu sırada Taşkın belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşını topuğundan vurdu. Yaralı Fırat Karadayı Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırak tedavi altına alındı.



Polis tarafından gözaltınan spiker Gökhan Taşkın ise arkadaşının şikayetci olmaması nedeniyle verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

 

Etiketler; #gökhan taşkın #beyoğlu
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