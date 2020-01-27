Halil Ergül kızı tarafından tartaklanıyor iddiası! Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ocak Pazartesi günü izle... 

Cuma günü programa katılarak seslerini duyurmak isteyen Gülcan'ın anne ve ninesi Kader ve Mukaddes canlı yayına gelmişlerdi. 14 yaşındaki Gülcan'ı ablasının yanından kaçıran Ali'ye seslenen ailenin çağrıları yanıt verdi. Bugün Gülcan ailesine geri dönerek yayına katıldı. Küçük kızı kaçıran Ali ise kayıplara karıştı.

Bugün yeğenleri Sinan Ceyhan'ı aramak için iki teyzesi ve bir teyze oğlu canlı yayına katıldı.

Fatma Karahan, Gülhan Ceyhan ve Sedat Yavuz bugün Müge Anlı'ya başvurdu.

Aranılan kişi 13 Aralık 1990'da İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi. Sinan Ceyhan'ın, annesinin adı Çiçek, babasının adı ise Nurettin Ceyhan. Sinan henüz 3 yaşındayken Kartal, Topselvi civarında yaşarlarken annesi hayatını kaybetti ve bunun üzerine Nurettin Ceyhan, Sinem ve Sinan adlı iki çocuğunu alıp ailesinin yaşadığı Tokat'a gitti. Tokat'ta çeşitli olanaksızlıklar yüzünden 1,5 yaşındaki Sinem bebek hayatını kaybetti. Babası ise bunun üzerine Sinan'ı alıp İstanbul'a geri döndü. Daha sonra köyüne geri döndüğünde ise Sinan'ın yanında olmadığını gören tanıdıkları çocuğun nerede olduğunu sormuş fakat çelişkili yanıtlar almış. İlk olarak yurda sonra bir ailenin yanına verdiğini söylemiş sonra Pendik'te başka bir şahsa bıraktığını söylemiş. Müge Anlı'ya başvuran teyzeler ise baba Nurettin'in eşini ve kızını kaybettikten sonra bunalıma girdiğini iddia etti. 1998 yılında ise baba Nurettin, Sinan 6 yaşındayken, Pendik'te intihar etti. Daha sonra Sinan'ın tüm izini kaybeden aile şimdi kayıp yeğenlerini arıyor. Yayına katılan Sinan'ın amcası da yeğeninin başka bir aile tarafından evlat edinildiğinden ve adının değiştirildiğinden endişe ettiğini söyledi.

96-97 yıllarında bırakılan 5-6 yaşlarında erkek çocuğunun arandığını duyuran Anlı, çocuk bakımsız olduğu için daha küçük gösterebileceğini söyledi.

HALİL ERGÜL HALA BULUNAMADI

25 Aralık 2019'da kaybolan 61 yaşındaki Halil Ergül, Erzincan'da eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı evden anneme gidiyorum diye çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Kaybının 9. gününde polise başvuran eşi ve kızı babalarından haber alamamıştı.

Bunun üzerine Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül Müge Anlı'ya katılarak kardeşlerini aramaya başladılar.

Maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, maaşını da çekmeyince şüpheler arttı. Fakat Halil'in ailesini aramadan polise gitmesi, Halil'in kardeşlerinin kafasında soru işareti bıraktı.

Bugün yayına katılan Halil'in eşi ve kızı arasında Halil'in kardeşleri arasında kavga çıktı. Halasına küfürlü mesajlar atan Derya ise halasının evlerini bastığını o yüzden o mesajı attığını söyledi.

Kızının verdiği bilgilerde Halil'in epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını da yanına almadığı ortaya çıktı. Daha sonrada Halil'in evden çıkarken anneme gidiyorum bilgisini de vermediğini söyledi. Bu duruma şaşıran Anlı, bu bilgiyi nereden çıkardıklarını sorunca ise gelmeyince öyle zannettik yanıtını aldı.

Daha sonra yayına bağlanan Halil'in kızı Derya'nın bir tanıdığı, aslında Halil'in o gün altına yaptığını ve kızı Derya tarafından ortalık temizlenirken çıkıp gittiğini söyledi. Derya ise iddiaları kabul etti ve babasının utanmaması için bunu söylemediğini belirtti.

Fakat anne ve kız hariç bütün stüdyo 9 gün boyunca neden Halil'in kaybolduğunu polise bildirmediklerine anlam veremedi.

Daha sonra canlı yayına katılan ismini vermek istemeyen bir izleyici Halil'in sürekli kızı tarafından tartaklandığını ve Halil'in camii cemaatine kızım beni tartakladı ve evden kovdu dediğini iddia etti. Ve kaybolduğu gün yine çevresine bunları dediğini belirtti.

PINAR KAYNAK'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Pınar Kaynak olayı tekrar masaya yatırıldı. Pınar Kaynak'ın annesi bugün canlı yayına katıldı.

Daha sonra sosyal medyada tanıştığı Arın ile ilk defa buluşmaya giderken kızı kendisinin tanıştırdığı ortaya çıkan meydanda lokantada çay servisi yaptığını söyleyen yapan anne,

Anne, cinayet günü kızının yanında olan Arın ile ilk olarak sosyal medya ortamından tanıştığını Arın'ın onu çalıştığı kafede görüp beğendiğini ve Facebook üzerinden eklediğini söyledi. Buluşmaya karar veren anne buluşma yerine kızı Pınar'ı da götürdü. Tekinsiz bir kuytu yere giden üçlü alkol aldı.

Daha sonra Akın ile hiç konuşmadığını söyleyen anne Pınar ile Akın'ın irtibat halinde kaldığını bilmediğini söyledi.

Polise verdiği ifadede Pınar için anneyi aradığını ve kendisinden "ilk annesini sor" cevabı aldığını söyleyen Akın'ın iddialarını yalanladı ve kendisinde numarasının bile olmadığını söyledi.

MÜGE ANLI 27 OCAK PAZARTESİ İZLE

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