Halk TV satıldı mı? Serhan Asker'den ilk açıklama

Deniz Baykal'ın sahibi olduğu Halk TV'ye İngiltere’de yaşayan işadamı Cafer Mahiroğlu talip oldu. Gazeteciler.com'un haberine göre, Baykal satış için bazı şartlar öne sürerken, Mahiroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu iddia ediliyor.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sahibi olduğu Halk TV'nin satılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Talip olan kişi ise İngiltere’de yaşayan Sivaslı pound milyoneri Cafer Mahiroğlu.

Yaklaşık bir haftadır Türkiye’de bulunan Mahiroğlu, ve eski CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal ile Halk Tv için görüştüğü CHP kulislerinde konuşuluyor. Veryansıntv'nin haberine göre taraflar Halk TV'nin satışında prensipte anlaştı.

Mahiroğlu'nun 2 milyon dolar önerdiği Baykal'ın ise 5 milyon dolar istediği gelen haberler arasında. Baykal'ın ayrıca genel yayın yönetmeni ismini birlikte belirlemek istediği iddia edildi.

Odatv'ye konuşan kanalın genel yayın yönetmeni Serhan Asker iddiayı “Yok öyle bir şey. Doğru değil” diyerek yalanladı.