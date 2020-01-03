Hanife Gürdal son haliyle şaşırttı! Hanife Gürdal'ın Kemal Ayvaz'la evliliği ailesiyle arasını mı bozdu?

Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarına katılarak fenomen olan Hanife, kapalı olarak katıldığı TV programlarından sonra açılınca takipçileri tarafından tepki görmüştü. Hanife, aniden Kemal Ayvaz ile evlendiğini nikah fotoğraflarını paylaşarak duyurmuştu.

Ani evliliğin ardından, Hanife'nin hamile olduğu ve Hanife'nin ailesinin nikaha gelmediği iddiaları takipçilerin yorumlarında yer almaya başlamıştı. Hanife Gürdal yeni yıla girerken yaptığı paylaşımla, Torbalı Belediyesi'nde kıyılan nikahında, ailesi ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Kemal Ayvaz'la fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Hanife'nin paylaştığı son fotoğrafı herkesi şaşırttı. Evliliğinden kısa bir süre sonra eşiyle tekrar başını kapattığı bir fotoğraf paylaştı bunun sonucunda tekrar kapandığını düşünen takipçiler Hanife'nin tekrar açık fotoğraflarını paylaşması sonucu şaşkına uğradı.



HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

1995 yılında İzmir doğumludur. Instagram’da 540 bin kişi tarafından takip ediliyor. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda giyim tarzını değiştirerek gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Gürdal'ın Instagram takipçi sayısı ise 541 bin kişi. Gürdal dün yaptığı ani bir paylaşımla, Kemal Ayvaz ile dünyaevine girdiğini açıkladı.

KEMAL AYVAZ KİMDİR?

Fenomen Hanife Gürdal ile evlenerek merak konusu olan Kemal Ayvaz 24 yaşında. Ayvaz, fotoğraf sanatçısı aynı zamanda da oyuncu.





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