Hakkında Atatürk'e hakaret etmekten yakalama kararı bulunan Hasan Akar, 43 günlük firarın ardından Bakırköy Adliyesine giderek teslim oldu. Savunmasında "Ev ortamıydı, üslubum yanlıştı" diyen Akar, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Atatürk'e hakaret etmişti. Firariydi, kaçıyordu. Teslim oldu, tutuklandı.



Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaretler ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Hasan Akar tam 43 gündür firariydi. Yaklaşık 1,5 aydır sırra kadem basan Akar, sürpriz bir şekilde Bakırköy Adliyesine giderek teslim oldu.



Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı Akar. Savunmasını yaptı "Ev ortamıydı, üslubum yanlıştı" dedi.

"Dini hassasiyetimle söyledim. Bazı kitaplar böyle olduğu için nakil yaptım. Atatürk ile ilgili üslubum yanlıştı. Bilerek böyle bir suç işlemedim."



Bilerek yapmadım diyerek savundu kendisini... Alıntı yaptığını söylediği kitapların isimlerini tek tek saydı, beraatini istedi.



Ancak bu sözleri ve televizyonda yayınlanamayacak tarzdaki hakaret içeren ifadeleri delil olarak sayıldı. Mahkeme kaçma şüphesini de göz önünde bulundurarak tutuklanmasına hükmetti.



2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istenen Akar'ın tutuklanarak cezaevine konuldu.



