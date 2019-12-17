Hekimoğlu dizisi bu akşam başlıyor! Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hangi dizinin uyarlaması?

2004 yılında ABD'de yayın hayatına başlayıp 8 sene ekranlarda kalan House M.D. dizisinin yerli uyarlaması Hekimoğlu bu akşam ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana geliyor.



Başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusu olan dizide Ateş Hekimoğlu karakterini Timuçin Esen canlandıracak. Bu rol için daha önce Halit Ergenç, Ozan Güven gibi ünlü isimlerin rol alacağı konuşuluyordu.

Dizide Esen, başarılı bir doktor olmasına rağmen kurallara başkaldıran ve sürekli risk alan bir karakteri canlandıracak. Uyarlama dizide kimsenin tanı koyamadığı hastaları Hekimoğlu, kısa gözlemleriyle teşhis edecek ve ekibiyle birlikte hastaları iyileştirecek. Hekimoğlu karakterini, hastaları iyileştirmekte başarılı fakat insan ilişkilerinde başarısız bir karakter olarak ve bunun yanısıra ağrı kesici bağımlısı bir doktor olarak izleyeceğiz.

17 Aralık Salı günü yayın hayatına başlayacak olan dizinin nasıl ses getireceği merakla bekleniyor.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz olacak.

HOUSE M.D. DİZİSİ

Medikal drama tarzında 16 Kasım 2004 tarihinde ABD'de ekranlarda yayınlanan ve 8 sezon süren dizi toplam 177 bölüm devam etti. Büyük başarı toplayan dizinin başrollerinde; Hugh Laurie, Jennifer Morrison, Jesse Spencer, Lisa Edelstein, Omar Epps, Robert Sean Leonard yer aldı.

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