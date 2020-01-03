Hem kazandı hem elendi! Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Ocak Cuma haftanın birinci olan ve elenen ismi açıklandı
Hafta içi her gün yayınlanan öğle kuşağının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta 30 Aralık-3 Ocak haftasında elenen isim belli oldu. Haftanın birincisi ise 5 altın bileziği kazandı.
MEDYA 03.01.2020, 17:07
Gelinlerin yemek yaptığı ve kaynanaları tarafından tadılarak puan aldıkları yemek programında bu haftanın kazananı ve 5 altın bileği alan gelini 62 puanla Aydan oluyor.
Hafta toplamında en düşük puanları Özden-Burçin Saruhan ve Emine-Goncanur Bekir aldı. Gelinim Mutfakta'nın 86. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; ama, sürpriz bir gelişme yaşandı!
Haftanın birincisi aynı şekilde elenen isim oldu. Aydan ve kayınvalidesi Hülya hanım yarışmadan kendi istekleriyle çekilerek programa veda eden isimler oluyor.
ulusal.com.tr
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