Hem kazandı hem elendi! Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Ocak Cuma haftanın birinci olan ve elenen ismi açıklandı

Gelinlerin yemek yaptığı ve kaynanaları tarafından tadılarak puan aldıkları yemek programında bu haftanın kazananı ve 5 altın bileği alan gelini 62 puanla Aydan oluyor.

Hafta toplamında en düşük puanları Özden-Burçin Saruhan ve Emine-Goncanur Bekir aldı. Gelinim Mutfakta'nın 86. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; ama, sürpriz bir gelişme yaşandı!

Haftanın birincisi aynı şekilde elenen isim oldu. Aydan ve kayınvalidesi Hülya hanım yarışmadan kendi istekleriyle çekilerek programa veda eden isimler oluyor.



ulusal.com.tr