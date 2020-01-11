Her Şey Mümkün filminin konusu ne? Her Şey Mümkün filminin oyuncu kadrosu... Başrolde Yetkin Dikiciler ve Azra Akın...

2017 yılında vizyona giren filmde; zengin bir iş insanı, sevgilisiyle birlikte yakalandığı fotoğraflarla şantaja maruz kalınca başka bir çare bulmak zorunda kalır. Bu da, tesadüfen varlığından haberdar olduğu, kendisine ikiz gibi benzeten, piyangoyu kazanıp tüm eski hayatını geride bırakmış tesisatçı İbrahim ile yer değişmesi olur. Ancak güzel sevgilisinin bu kopyaya aşık olması üzerine işler kontrolden çıkacaktır.

HER ŞEY MÜMKÜN FRAGMAN

HER ŞEY MÜMKÜN OYUNCU KADROSU

Yetkin Dikinciler, Levent Ülgen, Mehtap Bayri, Azra Akın