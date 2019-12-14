Hercai 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai'nin son bölümünde neler oldu? 

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni olan Hercai dizisi, dün akşam 25. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İkinci sezonuyla ekrana gelen dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin paylaşıyor. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen dizi de Miran ve Reyyan'ın intikamdan doğan aşklarını anlatıyor.

25. bölümde Reyyan, ailesinin ona söylediği yalanlarla, Miran ise Reyyan'a güveniyle sınanır. Reyyan kendini Miran'a affettirmeye çalışırken, artık çiftin barışmayacaklarını düşünen Gönül ise artık yapacağı davranışlardan çekinmemeye başlar. Bu sırada Miran ise boşanma engellerini Reyyan'ın önünden kaldırır fakat Reyyan aşkından vazgeçmeyeceğini Miran'a her fırsatta göstermeye çalışır.

Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize ise çileden çıkar ve iki düşman aile tekrar karşı karşıya gelir.

26. bölümde, beklenmedik anda ortaya çıkan gerçek, tüm olanların seyrini değiştirecek. 26. bölüm fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

HERCAİ'NİN SON BÖLÜMÜ