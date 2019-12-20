Hercai 26. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler yaşanacak? 25. bölüm özeti

Bu akşam 26. bölümüyle ekrana gelecek olan Hercai dizisinin 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Miran ve Reyyan'ın arasındaki buzlar eriyor. Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gül ile zaman geçiren Miran'ın içindeki kasvet biraz olsun aralanır. Miran'ın yanından ayrılmayan Reyyan ise kendisini affettirmek için dil döker. Aralarındaki büyük aşk yüzünden kırgınlığı daha büyük olan Miran ise Reyyan'a karşı koymaya çalışsada bu küskünlüğe daha fazla dayanamayacak.



26. BÖLÜM 1. FRAGMAN





26. BÖLÜM 2. FRAGMAN

25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan, ailesinin ona söylediği yalanlarla, Miran ise Reyyan'a güveniyle sınanır. Reyyan kendini Miran'a affettirmeye çalışır. Bu sırada Miran ise boşanma engellerini Reyyan'ın önünden kaldırır fakat Reyyan aşkından vazgeçmeyeceğini Miran'a her fırsatta göstermeye çalışır. Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize ise çileden çıkar ve iki düşman aile tekrar karşı karşıya gelir.



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