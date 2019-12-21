Hercai 26. bölümde neler oldu? Miran'ın geçmişle ilgili bildikleri yalan mı? 26. bölüm özet... 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her cuma akşamı ATV'de ekrana gelen reyting rekortmeni dizi Hercai, dün akşam izleyicisiyle buluştu. “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi” Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

26. BÖLÜM ÖZET

Her şeyin başladığı yerde bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz veren Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran’ın geçmişi de değişmeye başlar. Bunca yıl Miran bir gün gelecek umuduyla, acılarını kalbine gömen Şükran’ın ortaya çıkması, Azize Aslanbey’in değiştirdiği geçmişin gerçeklerini ortaya çıkaracak mı? Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh’un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Konaktaki itibarını kaybeden Yaren, acaba bu hamlesiyle eski dokunulmazlığını geri kazanabilecek midir? Diğer yandan Aslanbey konağındaki sessiz savaş devam ederken, Miran’ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir. Zehra, kızını korumak için yaptığı her şeyi Miran ve Reyyan'a itiraf eder. Miran bu durum karşısında neler yapacak? Reyyan annesini affedebilecek mi?



Dizide yaşanan romantik anlar seyirciyi ekrana kilitledi. Miran ve Reyyan'ın yaptığı duygu dolu konuşmadan sonra Cem Adrian'ın Ben Seni Çok Sevdim şarkısıyla çift aşklarını tüm izleyicilere gösterdi.







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