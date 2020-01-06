Hercai 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai yeni bölümde neler olacak? Hercai yayın tarihi belli oldu! Hercai 28. bölüm ne zaman?

Hercai'den beklenen fragman geldi. Yeni bölümde Elif ve Azat'ın evliliği konağa ateş gibi düşüyor... Elif, babaannesini, evliliğini kabul ettirmeye ve düşmanlığı bitirmesine zorlarken, Reyyan ve Miran ise orta yolu bulmaya çalışıyor.

Hercai'nin yayınlanacak yeni bölümünün tarihi, fragmanın yayınlanmasıyla belli oldu. Dizi 17 Ocak Cuma günü sevenleriyle kavuşacak.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE







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