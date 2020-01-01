Hercai'den ayrılık haberi... Hercai sevenlerini üzen haber... Hercai'den ayrılan ünlü oyuncu kim?

ATV'nin reyting rekortmeni olan dizisi Hercai'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizide, Reyyan karakterinin annesi, Zehra Şadoğlu diziden ayrılıyor.



En son evlilik haberiyle sevenlerini mutlu eden Feride Çetin'in, hamileliği nedeniyle şu an oynadığı Hercai dizisinden ayrılacağı duyruldu. Hercai dizisinde Zehra Şadoğlu'nu canlandıran Çetin, izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dizide sevilen bir karakterdi.



Feride Çetin, Ekim ayında sinema yazarı Murat Özer ile dünyaevine girmişti.









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