Hercai yeni bölüm ne zaman? Elif ve Azat evlendi! Hercai 27. bölüm tamamını izle 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai'den yeni yıl arası

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin dün akşam yeni bölümü yayınlandı. Miran ve Reyyan'ın birbirine destek olduğu bölümde kendilerini hiç ummadıkları bir durumda bulurlar. Dizinin 28. bölüm fragmanı ilerleyen günlerde yayınlanacak. Dizi 2 haftalık yeni yıl arası verecek ve 17 Ocak'ta yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

27. BÖLÜM ÖZETİ

Miran’ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer. Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran’ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur. Diğer yandan Şükran’ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif’i konaktan göndermek ister. Azize’nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder. Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını dolu dizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.

27. BÖLÜM İZLE

Hercai dizisinin 27. bölümünü izlemek için buraya tıklayınız.

ulusal.com.tr