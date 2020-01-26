Herkes Yıldız ile Kuzey'e karşı! Kuzey Yıldızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı son bölüm neler yaşandı?

Her cumartesi Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde bu hafta heyecanlı dakikalar yaşandı. Kuzey, Yıldız'a oyun oynar ve nişan yüzüklerini bir depoda üst pencereye saklar. Yıldız ise yüzüğü almak için merdiven dayasada dengesini kaybeder ve düşer. Kuzey depoya geldiğinde Yıldız'ı baygın halde bulur. Beyin kanaması geçiren Yıldız, yoğun bakıma alınır. Bu sırada Yıldız'ın ailesi çıldırır. Fakat Yıldız'ın uyandığında söyleyeceği ilk kelime yine "Kuzey" olur. Aileleri artık görüşmelerine izin vermez fakat iki aşık birbirlerinden ayrı kalamaz.

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