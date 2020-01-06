Herkesi Çıldırtacak Haber Ne? Yemin 156. bölüm bu akşam yayında... Yemin 156. bölüm fragmanı izle... Yemin 155. bölüm izle...

Yemin dizisinin son 155. bölümünde, Cemre hain planı için Suna’nın hayatını tehlikeye atar. Emir ve Reyhan kendilerini feda ederek Suna’yı kurtarmaya çalışır.

Cemre’nin hain tuzağına düşen genç aşıkların hayatları tehlikededir. Suna için bir an bile düşünmeden kendilerini feda edebilecek olan Emir ile Reyhan içine düştükleri bu durumdan kurtulabilecekler mi? Kemal ile Narin sakladıkları haberi, birbirlerinin bildiğini öğrendiler. Bu bilgiyi neden sakladıklarını nasıl açıklayacaklar? Evli kalıp kalmayacaklarına dair heyecanlı bekleyiş, ikisinin de bastırdığı duygularını gün yüzüne çıkarır.

YEMİN 156. BÖLÜM FRAGMAN

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